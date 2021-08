Qualiano, arrestato affiliato alla mafia nigeriana: IL NOME

L’uomo arrestato a Qualiano è ritenuto gravemente indiziato di associazione mafiosa, frode informatica e di appartenere all’organizzazione criminale nigeriana nota come “Black Axe”.

I carabinieri di Napoli hanno arrestato Godspower Ighoyiwi, 38enne di origini nigeriane ma residente a Qualiano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale dell’Aquila.

L’uomo e’ ritenuto gravemente indiziato di associazione mafiosa, frode informatica e di appartenere all’organizzazione criminale nigeriana nota come “Black Axe”, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e frode informatica.

Il 38enne e’ stato controllato in Via Stefano delle Chiaie, nel quartiere San Carlo Arena, mentre era in auto con un connazionale. E’ ora in carcere, nel penitenziario di Secondigliano.