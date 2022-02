La Russia invade l’Ucraina: Putin dà il via alla guerra

La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina, con le truppe dell’esercito di Putin che sono entrato a Odessa alle prime luci dell’alba: centinaia le vittime.

L’esercito russo su ordine di Putin ha lanciato il temuto attacco all’Ucraina: le truppe sono entrate alle prime luci dell’alba a Odessa, nel Sud dell’Ucraina, a Mariupol che si affaccia sul mare d’Azov verso la penisola di Crimea. Ma le sirene antiaeree sono risuonate ripetutamente anche a Kiev, dove sono state udite anche delle esplosioni. Secondo la Tass, sono stati colpiti palazzi e strutture commerciali durante la prima fase dell’attacco russo: lo riferisce l’agenzia Tass.

Ieri notte il monito era già arrivato dal pretesto usato per il casus belli e annunciato dal Cremlino: 2 repubbliche separatiste avevano chiesto aiuto ai russi. Zelensky aveva proclamato lo stato di emergenza e una riunione urgente del consiglio di sicurezza Onu. Ma la guerra è arrivata.

Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin. E ha avvertito: chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze. Esplosioni udite intanto a Kiev e Kharkiv.

Cnn: centinaia di vittime per attacco Russia

Centinaia di vittime sono state causate in Ucraina dall’attacco della Russia. Lo riferisce la Cnn citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Al momento non è chiaro se si tratti di feriti o morti, spiega la Cnn.