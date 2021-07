PS5: Sony annuncia di aver venduto 10 milioni di console

PS5. Sony annuncia sul proprio sito di aver raggiunto un grande traguardo: sono 10 milioni le console di ultima generazione vendute.

Grandi notizie per tutti gli appassionati di PlayStation: la Sony, casa madre della console, ha appena annunciato di aver raggiunto i 10 milioni di console di ultima generazione vendute, facendo di PS5 la SIE più venduta nel minor lasso di tempo.

Il colosso giapponese ha poi proseguito il post sul proprio sito annunciando la line up di giochi in esclusiva che di qui a poco tempo arriveranno a tutti gli utenti. Stiamo parlando, tra gli altri, di God of War a Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e titoli di terze parti come Battlefield 2042, Deathloop, Far Cry 6 e Kena: Bridge of Spirits.

Sony spiega di essere molto contenta di aver raggiunto un simile traguardo nonostante tutte le difficoltà incontrate da PS5. Stiamo parlando della difficoltà di produzione e distribuzione, visto che le console arrivano in numero limitato sul mercato.

Parte di questa problematica, ovviamente, è da imputare al covid. Però la casa madre giapponese è fiduciosa di riuscire ad aumentare la produzione in breve e di riuscire ad arrivare a dare la possibilità di essere acquistata in ogni momento.

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you! Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

“Stiamo facendo grandi progressi per quanto riguarda la disponibilità globale di scorte, e non vediamo l’ora che arrivi il giorno in cui chiunque voglia una PS5 possa ottenerla facilmente. Il nostro impegno nel supportare la community PlayStation in tutte le sue piattaforme e servizi, non è mai stato così forte. Per cui in qualunque parte del loro viaggio con noi siano i giocatori, ci impegniamo ad assicurarci che PlayStation sia il posto migliore in cui giocare”.