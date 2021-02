PS4, torna Play At Home: dal 2 marzo Ratchet & Clank gratis

Play At Home per PS4: l’iniziativa della Sony permetterà di scaricare gratuitamente per un mese il gioco Ratchet & Clank.

Sta per tornare Play at Home, iniziativa della Sony con la quale sarà possibile scaricare grandi giochi della PS4 in modo totalmente gratuito.

Se nei mesi scorsi è stato possibile scaricare due grosse esclusive (ovvero Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey), i videogiocatori di PS4 avranno la possibilità di scaricare gratuitamente un altro gioco.

A partire da lunedì 2 marzo (e fino al 1° aprile), sarà quindi possibile scaricare Ratchet & Clank per PS4 gratuitamente su PlayStation Store.

Ratchet & Clank: la trama del gioco

I protagonisti sono Ratchet (un meccanico della razza Lombax proveniente dal pianeta Veldin) e il suo amico Clank (un robot).

Nel gioco viene raccontato di come si sono incontrati i due protagonisti (che diverranno amici inseparabili), oltre che del loro tentativo di salvare la galassia Solana dalla distruzione ad opera del perfido Presidente Drek…