Cinema: presentato il progetto “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050”

All’ITI Ferraris la conferenza stampa di un’iniziativa che unisce scuola, istituzioni e professionisti del settore per raccontare il quartiere attraverso il linguaggio cinematografico e il cine-turismo.

Si è svolta lo scorso 28 marzo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050”, iniziativa educativa e culturale realizzata con il sostegno del Piano Cinema per la Scuola, promossa dall’ITI G. Ferraris in collaborazione con l’Associazione Ecole Cinema ETS, Natiadocufilm Srl, Cinema Plaza e la partecipazione dell’Ic Giovanni XXIII Aliotta, per un percorso che punta a valorizzare il cinema come strumento di formazione, partecipazione e sviluppo territoriale.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività educative che negli ultimi anni hanno visto la scuola Ferraris lavorare in stretta sinergia con Ecole Cinema, realtà che da tempo promuove in città l’educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico. Con rinnovato entusiasmo, la dirigente scolastica Daniela Conte ha ribadito la volontà dell’istituto di continuare ad aprire le porte della scuola a nuove opportunità formative per gli studenti e per l’intero quartiere, attraverso un percorso ricco di attività e incontri: “Sono molto orgogliosa di questo progetto – ha dichiarato – siamo fermamente convinti che il linguaggio del cinema favorisca il completamento di un curriculo di istituto intrecciato di scienza e tecnologia”.

Tra le principali novità di questa nuova annualità del progetto CIPS spicca la realizzazione di una produzione cinematografica, il docufilm che da il titolo al progetto “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050” con la regia di Giuseppe Carrieri, ma anche la creazione di un itinerario di cine-turismo dedicato alla scoperta del quartiere di Scampia. Il percorso sarà sviluppato da docenti e studenti della scuola con il supporto di esperti di cinema e turismo, offrendo uno sguardo inedito sul territorio attraverso i luoghi e le storie legate al cinema.

Tra i formatori coinvolti nel progetto figurano Massimiliano Gaudiosi, ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e operatore di educazione visiva CIPS, e Sandra Millot, docente del Liceo francese Buffon. L’iniziativa si inserisce inoltre nella specifica vocazione dell’Associazione Ecole Cinema, che attraverso la responsabile scientifica Sabrina Innocenti porta avanti anche in Italia il modello francese di utilizzo del cinema come strumento didattico in classe.

Il programma prevede diversi eventi collaterali. Tra questi, il meeting di orientamento al cinema e ai mestieri del cinema, che si è svolto il 2 marzo presso il Centro Giovanile Common Gallery del Comune di Napoli grazie al partenariato con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro. Un’altra tappa significativa sarà l’appuntamento con il Cinema Civico, previsto a maggio presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Aliotta e guidato dal regista Giovanni Mazzitelli.

Durante la conferenza stampa è stata inoltre proposta la proiezione in sala del docufilm “Napoli 2050”, realizzato nella precedente edizione del bando “Cinema per la Scuola”, a testimonianza dei risultati già ottenuti dal percorso.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il regista Giuseppe Carrieri, che ha introdotto la proiezione del film a episodi “Napoli 2050”, la responsabile scientifica del progetto Sabrina Innocenti per Ecole Cinema ETS, insieme ai formatori Monica Macchi e Sandra Millot in collegamento da Parigi.