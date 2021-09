Problemi durante Sampdoria-Napoli, Dazn annuncia un risarcimento

L’ennesimo tilt della stagione per Dazn durante Sampdoria-Napoli ha scatenato l’ira dei tifosi sui social, tanto da costringere l’azienda a preannunciare un risarcimento.

La protesta sui social e la risposta di Dazn. Durante le gare di ieri delle 18.30, Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, si sono verificati problemi tecnici che non hanno permesso a molti utenti di seguire le partite almeno inizialmente. A spiegare quanto e’ accaduto e a scusarsi per il disservizio, Dazn che, sempre sui social, scrive: “Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontatti per ricevere un indennizzo”.

In un tweet successivo, Dazn aggiunge: “Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l’apposita funzione. Successivamente bastera’ riaprirla”.