Primark al Centro Campania, data inaugurazione e orario di apertura

Primark apre al Centro Campania con tanti articoli natalizi, angoli dedicati ai servizi di bellezza e spazi di vendita al dettaglio sempre più completi e convenienti.

L’attesa è quasi finita. Finalmente c’è la data dell’inaugurazione di Primark che aprirà al Centro Commerciale Campania, lunedì prossimo 19 dicembre. Siamo ancora in tempo per lo shopping natalizio. Ma non solo. La grande novità, è che anticiperà anche l’orario di apertura al pubblico già dalle ore 8 nei giorni successivi all’inaugurazione e cioè dal 20 al 24 dicembre.

Primark

Primark è un’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e appartiene alla Associated British Foods. Opera in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America e Slovenia. In Italia è presente dal 2016.

L’attività del gruppo si basa sul principio della convenienza quotidiana. Da chi cerca must-have di ottima qualità o modelli all’ultimo grido, dai trend setter alle grandi famiglie multigenerazionali: tutti sono i benvenuti da Primark.

I punti vendita sono il fulcro dell’attività aziendale. Negli store sono aggiunti nuovi entusiasmanti servizi, come angoli dedicati ai servizi di bellezza e punti ristoro, per creare spazi di vendita al dettaglio sempre più completi. Il gruppo ha in programma di lanciare un nuovo sito web in tutti i mercati, per presentare in maniera più esaustiva le collezioni in vendita e offrire ai clienti la possibilità di controllare i prodotti disponibili in ogni negozio in tempo reale.

La convenienza è sempre stata uno dei pilastri di Primark. Inoltre propone capi di abbigliamento ecosostenibile più accessibile per tutti.