Preserviamo il bene-salute Webinar del Forum Sociosanitario

Con la pandemia nessuno si salva da solo, Webinar del Forum Sociosanitario domani venerdì 29 gennaio.

La pandemia da Coronavirus- Sars- CoV-2 ha generato e continua a generare gravi danni innanzitutto nella salute con morti e malati gravi e notevoli difficoltà nel campo dell’assistenza sanitaria, nel campo sociale, lavorativo, psicologico, economico-finanziario, educativo, formativo, culturale.

Con queste premesse dettate del presidente del Forum Sociosanitario, il professore Aldo Bova, affinchè si superino le condizioni generate dalla pandemia, è stato organizzato un webinar dal tema: “Nessuno si salva da solo.

Preserviamo il bene salute”, in programma venerdì 29 gennaio 2021 con inizio alle ore 15,00. Sarà possibile seguire l’incontro collegandosi attraverso facebook sulla pagina della “Center Comunicazione e Congressi srl”, avvalendosi del seguente link:https://www.facebook.com/ centercongressi “Purtroppo – ha dichiarato il professore Bova- aumentano i poveri, le persone fragili ed aumentano le diseguaglianze sociali, economico-finanziarie, culturali, nella cura della salute. Queste condizioni generate dal Covid-19 ci hanno documentato che tutti gli uomini sono fra loro legati, in totale correlazione e che nessuno è un’isola. Ci hanno e ci stanno insegnando che per uscire dalla condizione pandemica bisogna essere uniti , lavorare insieme, impegnarsi insieme e che Nessuno si salva da solo. Di grande importanza, per debellare il virus, che ci sta affliggendo, sono le cautele comportamentali ed i vaccini. Importantissima è la scienza ed insieme alla scienza è la comunicazione”.

Il webinar avrà la finalità di invitare le persone, aderenti alle Associazioni ed ai Movimenti del Forum e coloro che , sollecitati, seguiranno il webinar, relativamente al Covid-19 a seguire le regole di cautela comportamentale ed a vaccinarsi, facendosi altresì promotori dello stesso invito nel proprio ambiente relazionale.

Per il webinar, introdotto dal professore Aldo Bova, è prevista la moderazione della Dott.ssa Raffaella Calandra, giornalista , inviata di radio 24- Il sole 24 ore; la partecipazione di grande valore esperienziale e testimoniale di quattro relatori, il contributo di tutti gli Autorevoli Presidenti delle strutture del Forum (o loro delegati) e infine, gli interventi di Mons. Vincenzo Paglia , Presidente della Pontificia Accademia per la vita, e del Prof. Francesco Vaia, Direttore sanitario dell’INMI Spallanzani.