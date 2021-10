Pranzo, qual è l’ora perfetta per mangiare? Ecco alcuni consigli

Pranzo: ecco alcuni consigli riguardanti l’ora perfetta per mangiare mantenendosi in forma e pieni di energia.

È da sempre noto che la colazione “è il pasto più importante della giornata”, ma anche il pranzo è fondamentale per mantenersi in forma e pieni di energia. Un fattore importante non è solo quello di valutare “cosa si mangia”, ma anche “quando si mangia”, ovvero l’orario ideale in cui pranzare.

Un principio che sta alla base della cosiddetta crono-dieta, per cui non basta solo contare le calorie che si assumono, ma è necessario fare attenzione anche a quando si consumano i pasti. Tantissimi studi medici hanno infatti dimostrato che, a seconda dell’orario in cui si mangia, il nostro corpo assimila gli alimenti in maniera diversa.

È quindi molto importante mangiare in quelle fasce orarie durante le quali il metabolismo lavora di più. Per questo motivo, secondo un’indagine apparsa sull’International Journal of Obesity, l’ideale sarebbe consumare il pranzo tra le 12 e le 14.

In questa fascia oraria, infatti, il metabolismo funziona più velocemente bruciando più calorie e gli ormoni della tiroide sono al massimo della loro attività: quindi non si accumula grasso.

Gli alimenti maggiormente consigliati sono carboidrati a basso indice glicemico (pane o pasta integrali, orzo, riso e farro), abbinati a carne bianca (oppure ai legumi) con verdure, cui aggiungere la frutta.