Pozzuoli, blitz per la sicurezza ambientale: 3 denunce e sequestro di un’area di 1400 mq

Cronaca di Napoli: Carabinieri denunciano 3 persone e sequestrano un’area di 1400 metri quadrati a Pozzuoli (utilizzata da una ditta specializzata per lo stoccaggio dei rifiuti in ferro).

A Pozzuoli continuano i servizi a largo raggio da parte dei Carabinieri per la sicurezza ambientale.

I militari dell’arma hanno sequestrato in via Provinciale Pianura un’area di 1400 metri quadrati utilizzata da una ditta specializzata per lo stoccaggio dei rifiuti in ferro.

Denunciato a piede libero per smaltimento illecito di rifiuti il titolare dell’azienda che ha permesso ad altri due uomini di entrare nella propria azienda e di scaricare nel piazzale diversi rifiuti.

Anche loro sono stati denunciati. Sequestrata pure un’ape car utilizzata da uno dei due uomini per compiere il reato con all’interno 2 metri cubi di rifiuti come ferro e plastica.