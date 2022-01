Pozzuoli, blitz antidroga: pusher 41enne in manette

Una donna di 41 anni è finita in manette nell’ambito di un’operazione antidroga dei Carabinieri nell’area di Pozzuoli.

A Pozzuoli i Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 41enne. La donna – nella lente dei Carabinieri impegnati in una serie di perquisizioni domiciliari – è stata trovata in possesso di 18 dosi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento. Rinvenuti e sequestrati anche 1.600 euro provento del reato e strumenti da taglio intrisi della stessa sostanza stupefacente.

Durante l’operazione anti-droga i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 234 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. La merce era in una borsa nascosta nelle aree comuni di via reginelle.