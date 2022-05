Pozzuoli, aggredisce la madre durante pranzo con i parenti: arrestato un 50enne

Finisce in violenza il pranzo del Primo Maggio per una famiglia a Pozzuoli: un 50enne già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

Siamo a Pozzuoli e sono da poco passate le 14. Un 50enne del posto e già noto alle forze dell’ordine vive con sua madre (77 anni) e con loro c’è anche la sorella dell’uomo che di anni ne ha 53 ed è ospite per la giornata di festa. Una parola tira l’altra e il pranzo tra parenti lascia spazio alla violenza. L’uomo perde le staffe e aggredisce sua madre mettendo completamente a soqquadro l’abitazione.

Nel panico più totale la sorella chiede aiuto al 112 e poco dopo intervengono i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Sono 3 le pattuglie che intervengono e che arrestano il 50enne per maltrattamenti in famiglia. L’anziana va a casa della figlia mentre il 50enne è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Passa poco tempo e al 112 arriva un’altra richiesta di aiuto. L’arrestato era evaso ed era andato a casa di sua sorella per minacciare ancora una volta la mamma. I Carabinieri rintracciano l’uomo nell’abitazione materna (era rientrato) ma questa volta viene trasferito nelle camere di sicurezza della caserma dove attenderà il direttissimo.