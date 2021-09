Posillipo, nuovo suicidio: è il quarto in tre mesi

Un 50enne si è tolto la vita lanciandosi dal ponte del Parco Virgiliano, nel quartiere Posillipo, a Napoli: il Comitato Valori collinari propone reti di sicurezza.

Un 50enne, durante la giornata di ieri, si è tolto la vita a Posillipo, a Napoli. L’uomo si sarebbe lanciato dal ponte del Parco Virgiliano. Sul luogo della tragedia, con gli operatori del 118, sono accorsi i militari della Guardia di Finanza e gli agenti di Polizia. Il traffico stradale è stato bloccato.

Si tratta del quarto suicidio avvenuto nel quartiere napoletano in poco più di tre mesi. Per scongiurare futuri eventi simili, il Comitato Valori collinari ha proposto l’installazione di reti protettive, assenti come sul ponte di via Nuova San Rosso, dove negli scorsi giorni ha perso la vita una studentessa.