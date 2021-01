Posillipo: due 15enni in fuga su uno scooter. Bloccati in via del Parco Primavera

Due minori non si fermano l’alt in largo Sermoneta e scappano verso Posillipo. Dopo un inseguimento pericoloso sono stati raggiunti e bloccati in via del Parco Primavera.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intimato l’alt in largo Sermoneta a due persone senza casco a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia dandosi alla fuga.

I poliziotti hanno allertato la Centrale Operativa e, poco dopo, una volante del Commissariato Posillipo e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale li hanno rintracciati in via Ferdinando Russo; dopo un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, sono stati raggiunti e bloccati in via del Parco Primavera.

I due, 15enni napoletani, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati poiché non indossavano il casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, il conducente è stato denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, nonché sanzionato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, il motociclo è stato sequestrato e i due minori affidati ai genitori.