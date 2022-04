Porta Capuana, 39enne di Casoria accoltellato nella notte

Paura a Napoli, dove, nei pressi di Porta Capuana, un 39enne sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina da due giovani armati di coltello.

Un 39enne di Casoria (Napoli) già noto alle forze dell’ordine è stato accoltellato questa notte in circostanze ancora da chiarire. L’uomo è stato trasportato dal 118 fino all’ospedale Cto dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il 39enne sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina nei pressi di Porta Capuana, da alcuni giovani armati di coltello. Il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni per una ferita alla gamba sinistra. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.