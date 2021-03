Ponticelli, rimossi rifiuti da via Carlo Miranda: erano a pochi metri dall’IC De Filippo (GALLERY)

Cronaca di Napoli: Asia ha rimosso rifiuti da via Carlo Miranda (a ridosso dell’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo a Ponticelli).

Questa mattina, venerdì 5 marzo, Asia (azienda che si occupa della raccolta di rifiuti urbani per la città di Napoli) è intervenuta a Ponticelli per una operazione di bonifica in via Carlo Miranda, dove sono stati tolti numerosi rifiuti dalla strada.

Ponticelli, rimossi rifiuti da via Carlo Miranda: erano a pochi metri dall'IC De Filippo

Come testimoniato dalle foto mandate dai cittadini alla nostra redazione, particolarmente importante è il fatto che sia stata ripulito quel pezzo di strada che si trova nei pressi di una scuola.

Si tratta dell’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, importante punto di riferimento per il territorio di Napoli Est.