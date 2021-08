Ponticelli, con una pistola a bordo di uno scooter rubato: denunciato 15enne

Il 15enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato al termine di un inseguimento nel quartiere Ponticelli: si trovava, con altre due persone, a bordo di uno scooter rubato.

Notano tre persone a bordo di uno scooter, uno armato. Li inseguono, alle 4 del mattino, nel quartiere Ponticelli di Napoli. I tre abbandonano il mezzo, scappano a piedi. Uno di loro viene trovato, dietro un cespuglio. Ha 15 anni, impugna una pistola senza il tappo rosso e solo dopo risultata a salve. Sono stati i carabinieri della Stazione di Ponticelli a denunciare a piede libero il 15enne di Barra già noto alle forze dell’ordine per furto e rapina.

L’inseguimento è scattato in via Bronzi di Riace. Lo scooter, poi sequestrato, era stato rubato a Ercolano. Dopo la fuga a piedi, i militari hanno trovato a terra, 2 caschi e 1 passamontagna. Perlustrata la zona, scovano il ragazzo nascosto in un cespuglio. Condotto in caserma, il 15enne è stato denunciato ed affidato a sua madre.