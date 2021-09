Ponticelli, picchia la compagna e la madre per futili motivi: 33enne in manette

Cronaca di Napoli: i Carabinieri ha arrestato a Ponticelli un 33enne che aveva aggredito la compagna e la madre per futili motivi.

Ha 33 anni ed è già noto alle ffoo l’uomo finito in manette a Ponticelli per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesima lite con la compagna, l’ha prima insultata e poi colpita.

La madre ha provato ad evitare alla nuora altre botte e di tutta risposta è stata aggredita anche lei.

Allertati da alcuni vicini di casa, spaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento, i Carabinieri della locale stazione hanno bloccato il 33enne, evidentemente sotto effetto di stupefacenti. Tradotto al carcere di Poggioreale, è in attesa di giudizio.