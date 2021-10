I numeri dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nel quartiere Ponticelli di Napoli e a Torre Annunziata nell’ambito dei piani di controllo straordinario del territorio.

Oltre 1100 controlli e 77 sanzioni: sono i numeri dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nel quartiere Ponticelli di Napoli e a Torre Annunziata nell’ambito dei piani di controllo straordinario del territorio.

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli insieme con le unità cinofile antidroga e con il supporto del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli e dei finanzieri AT.PI del Gruppo di Giugliano in Campania, hanno eseguito nel quartiere Ponticelli 117 controlli, tra persone e automezzi, e sanzionato 17 responsabili, 6 dei quali denunciati, per violazioni in materia di contraffazione marchi, stupefacenti e contrabbando di sigarette.

A Torre Annunziata, invece, i “Baschi Verdi” del gruppo locale, supportati dai colleghi AT.P.I. di Napoli e dalle Unità cinofile della Compagnia di Capodichino, hanno eseguito, 988 controlli a mezzi e persone: 60 le situazioni illecite rilevate, tra denunce all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni alla Prefettura, per droga, violazioni al Codice della Strada, abusivismo edilizio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel rione “Murattiano” sono state effettuate varie attività di rimozione di dissuasori abusivi applicati ai margini della carreggiata che di fatto avevano mutato le caratteristiche del manto stradale limitando la regolare viabilità.