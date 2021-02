Ponticelli: Carabinieri arrestano un rapinatore di 17 anni

Ponticelli: i Carabinieri hanno arrestato un rapinatore minorenne che nello scorso ottobre aveva cercato di rubare una moto insieme a un complice.

I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione, in Napoli, nel quartiere Ponticelli, ad una ordinanza di applicazione della misura del collocamento in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della correlativa Procura, a carico del minore A. N. (17 anni), per il reato di concorso in rapina aggravata con armi.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della Tenenza di Cercola a seguito di una tentata rapina posta in essere nella serata del 17 ottobre 2020 in Pollena Trocchia. Nella circostanza la vittima reagiva alle minacce subite per asportargli una moto, opponendosi energicamente nei confronti dei due rapinatori e riuscendo anche a disarmare colui che deteneva la pistola, poi rivelatasi giocattolo, fedele riproduzione di quella vera.

Le immagini acquisite dai sistemi di video-sorveglianza di alcuni esercizi pubblici ubicati nella località dell’evento e lungo l’itinerario percorso dagli autori del reato hanno permesso di ricostruire le fasi della rapina e risalire al modello del motociclo utilizzato, un Honda Sh di colore nero, alla targa nonché al suo materiale possessore ed utilizzatore, il minore A.N. di 17 anni.

La conseguente perquisizione operata dai militari presso l’abitazione dell’interessato ha permesso altresì di rintracciare il veicolo, il casco ed alcuni indumenti indossati dal minore durante le fasi del reato. A.N. dopo le formalità di rito è stato associato presso una comunità individuata dal C.G.M. a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.