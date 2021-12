Ponticelli, agguato di Camorra nella notte: 35enne ucciso con 10 colpi di pistola

Cronaca di Napoli: pregiudicato 35enne ucciso nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre con 10 colpi d’arma da fuoco nei pressi del Lotto Zero di Ponticelli.

Omicidio di Camorra a Ponticelli, quartiere di Napoli Est, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre.

Gennaro Matteo (35 anni, originario di Cercola e residente Portici) è stato ucciso in via Luca Pacioli (nei pressi del Lotto Zero) con ben 10 colpi di pistola. L’uomo era pregiudicato per vari reati.

Inutili i soccorsi e il trasferimento da parte del 118 al vicino Ospedale del Mare, dove il 35enne è morto poco dopo il ricovero.

La salma della vittima, come prassi, è ora sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia. In corso le indagini dei Carabinieri per risalire alle cause e alle dinamiche dell’agguato.