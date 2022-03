Pontecagnano Faiano, tragedia in un negozio di parrucchiere: 30enne uccisa dall’ex

Pontecagnano Faiano: l’ex fidanzato della ragazza (la quale lavorava presso il salone di bellezza in cui è avvenuta la tragedia) è stato arrestato dalla Polizia Stradale.

Una tragedia orribile è avvenuta a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, a una settimana esatta dall’8 marzo. Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa all’interno del salone di bellezza presso cui lavorava.

Come riporta “Videoinformazioni”, il fatto è accaduto in via Tevere, in pieno centro cittadino. A sparare è stato Alfredo Erra, ex fidanzato della donna, che ha ferito anche altre due persone, fra cui anche l’attuale fidanzato della giovane.

Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo si è dato alla fuga ma è stato poi arrestato dalla Polizia stradale nell’area di servizio di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2, che aveva raggiunto a piedi.

La relazione tra la 30enne e l’ex fidanzato si era conclusa da circa otto mesi. Lui continuava ad avvicinarsi al salone, dove lei faceva la parrucchiera.