Pomigliano d’Arco, rapina da 50mila euro a furgone portavalori: ferito un vigilante

Pomigliano d’Arco: vigilante colpito alla testa con il calcio di una pistola mentre tentava di sventare una rapina a un furgone portavalori.

Momenti di paura a Pomigliano d’Arco questa mattina, lunedì 20 settembre, davanti a un noto fast food della zona.

È infatti avvenuta una rapina ai danni di un furgone portavalori che stava prelevando l’incasso del fine settimana, pari a circa 50mila euro.

Come riporta “Il Mattino”, una guardia giurata è intervenuta nel tentativo di sventarla, ma l’uomo è stato ferito alla testa con il calcio della pistola da uno dei banditi.

Il vigilante non è in gravi condizioni, mentre i rapinatori sono in fuga dopo aver esploso un colpo di pistola: i malviventi erano arrivati sul posto a bordo di un furgone postale.