Sicurezza, controlli a Pomigliano d’Arco: arrestato un 34enne

Controlli a tappeto di Carabinieri e Polizia Locale nel comune di Pomigliano d’Arco: 77 le persone identificate e 48 i veicoli ispezionati.

Controlli a tappeto nel comune di Pomigliano D’Arco, Carabinieri e Polizia locale al lavoro. 77 le persone identificate, 48 i veicoli ispezionati: 11 le contravvenzioni al cds notificate ad altrettanti automobilisti indisciplinati. In manette un 34enne del posto arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Nola che ha disposto l’aggravamento della misura dei domiciliari a cui era sottoposto.

Un 30enne di etnia rom è stato denunciato per tentato furto. Aveva provato a portar via alcuni alimenti da un supermercato in Via Nazionale delle Puglie.