Viabilità e Mobilità sostenibile: in Commissione le proposte per la “Fase 2”

Presieduta dal consigliere Fulvio Frezza, la commissione Mobilità ha discusso oggi con il vicesindaco Panini, l’assessora alla Mobilità Clemente e il comandante della Polizia locale Esposito della “Fase 2” a Napoli.

Fase 2 | Immaginare le migliori condizioni per la ripartenza e confrontarsi sulle ricadute che il ritorno alla normalità, quando le norme lo consentiranno, avrà sulla viabilità cittadina, sul sistema dei trasporti e sulla rete dei cantieri. Di questo è importante discutere già ora, ha precisato il presidente Frezza, che ha voluto anche fare il punto sull’importante lavoro di prevenzione e controllo svolto in questi giorni dalla Polizia locale di Napoli, alla quale ha espresso tutto il riconoscimento da parte della Commissione.

Nel dibattito il consigliere Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) ha chiesto chiarimenti sull’attuale disciplina della sosta sulle “strisce blu”, ha evidenziato il tema dei controlli sugli scarichi a mare una volta che verranno riaperte le attività sul Lungomare e ha chiesto a che punto sia il collaudo del treno della Linea 1 da poco giunto in Italia e se si stia già lavorando per disciplinare le distanze di sicurezza sui mezzi pubblici alla fine del lockdown. Ha evidenziato, inoltre, la necessità di maggiori presìdi della Polizia locale nelle aree di confine tra diversi Comuni, nello specifico tra Chiaiano, Mugnano e Marano, dove si registra un incremento significativo di traffico. Infine, ha proposto l’istituzione di una tessera per gli utenti dei negozi aperti per registrare gli accessi ed evitare, come viene segnalato da alcuni gestori, che i clienti possano uscire più volte nella stessa giornata per fare acquisti nei punti vendita.

Per Aniello Esposito (Partito Democratico) è lodevole il lavoro che viene quotidianamente svolto dalla Polizia locale, che ha garantito una presenza assidua al servizio della città.

Roberta Giova (La Città) ha segnalato che in alcune zone, come ad esempio i Colli Aminei, sono state segnalate attività commerciali che hanno continuato a vendere senza autorizzazione prodotti di cucina e da asporto, e ha chiesto quindi come stiano procedendo le attività di controllo.

Bisogna avviare ora, ha precisato Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra), l’attività preparatoria per immaginare la ripresa di una città come Napoli, che ha strutturato il suo sistema economico e la sua stessa attrattività sul concetto di “folla”. È necessario valutare oggi come strutturare l’organizzazione di luoghi come Piazza Bellini, Via Aniello Falcone e Largo Giusso, o di quelle pizzerie famose per le lunghe code al loro esterno: questa può essere anche una grande occasione, e sarebbe auspicabile organizzare un gruppo di lavoro per immaginare alla ripresa una città diversa.

Per Ciro Langella (Misto) occorre pensare a tutte le misure per garantire una ripartenza che non porti a un aggravamento delle condizioni di traffico. È necessario soprattutto che dall’Amministrazione comunale vengano proposte per alcuni settori di sua competenza come il trasporto pubblico non di linea, che possono rivelarsi strategici in una fase di ripresa nella quale la fruizione del trasporto pubblico di linea subirà inevitabili limitazioni.

Il vicesindaco Panini ha chiarito che la “Fase 2”, quando sarà praticabile, non dovrà essere una semplice ripresa di ciò che abbiamo lasciato ma l’occasione per ripartire su basi nuove, ad esempio in materia ambientale. Rispetto ai quesiti posti dai consiglieri, ha risposto che il pagamento della sosta sulle “strisce blu” è stato sospeso solo per alcune fasce di utenti, che è regolarmente in corso il collaudo del treno della Linea 1, che si sta ragionando sulle misure di sicurezza sui mezzi pubblici e che condivide la necessità di un confronto sulla “Fase 2” sia attraverso la Commissione che attraverso contributi esterni.

Di “capitalizzazione” degli effetti che questa fase di lockdown ha portato in alcuni ambiti, soprattutto quello ambientale, ha parlato l’assessora Clemente, che ha evidenziato la necessità di un lavoro comune anche in materia di controlli, per far sì che, alla ripresa, i benefici della migliorata qualità dell’aria e del mare non vengano subito dispersi.

I dati, ha spiegato il comandante Esposito, mostrano che la città si è comportata con maturità nei giorni di festa: su 3600 cittadini controllati, per un totale di 1800 veicoli, solo 22 persone sono state sanzionate perché non hanno dimostrato di avere validi motivi per uscire di casa. Su 575 controlli effettuati presso gli esercizi commerciali, solo 5 sono stati sanzionati. La Polizia locale, ha concluso, è pronta a intervenire nei settori che verranno considerati strategici per la ripartenza e intensificherà i controlli nelle aree segnalate.

Una prova di maturità della città, quella che arriva da questi dati, ha concluso il presidente Frezza, che ha individuato come prossimi temi di discussione della commissione la ripresa dei cantieri, la necessità di un maggiore coordinamento con la Città Metropolitana per i controlli ambientali sugli sversamenti abusivi e una maggiore razionalizzazione dell’organizzazione di alcuni servizi, come ad esempio quelli postali, dove ancora si registrano assembramenti impropri.