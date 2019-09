La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la lista dei 26 commissari europei che la affiancheranno nei prossimi cinque anni, 13 donne e 13 uomini. Tra di loro, anche l’italiano Paolo Gentiloni. L’esponente del Pd (premier dal dicembre 2016 al giugno 2018) sarà commissario agli Affari Economici:

Ringrazio Ursula @vonderleyen In un momento cruciale per il futuro dell’economia europea mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale. Cercherò di onorare l’Italia e lavorerò nell’interesse di tutti i cittadini europei.

