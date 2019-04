Trenitalia consegna alla Regione Campania altri due treni Jazz

Trenitalia ha consegnato alla Regione il 16esimo e 17esimo Jazz dei 24 previsti dal piano: entro il 2019 sarà completata la fornitura.

Prosegue il rinnovo della flotta Trenitalia per i pendolari della Campania. Sono stati consegnati alla Regione, presso la stazione di Caserta, il 16esimo e il 17esimo Jazz dei 24 previsti dal piano, entro il 2019 sarà completata la fornitura.

Dotati di un eccezionale livello di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità per consentire una nuova esperienza di viaggio, i Jazz sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta.

L’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio in regione. I dati rilevati da una società demoscopica terza confermano “una costante crescita di soddisfazione per il viaggio nel suo complesso del 3,3% nel confronto con gli anni precedenti 2018 e 2017 arrivando all’83%, con punte fino all’85,1% per il comfort e del 91,4% per il personale di bordo”.

L’importante rivisitazione dei processi industriali

Un gradimento frutto anche – si legge in una nota di Trenitalia – dell’importante rivisitazione dei processi industriali e della macchina organizzativa che gestisce il trasporto regionale. A ciò va aggiunta l’attivazione di nuovi servizi, fra tutti il customer care per i viaggiatori regionali, che permettono di individuare e soddisfare le esigenze di chi sceglie il treno per i propri spostamenti.

Un’ulteriore svolta si avrà con il nuovo Contratto di Servizio, di più lunga durata, su cui Trenitalia e Regione Campania stanno lavorando e che prevede investimenti e nuovi treni sulle tratte Regionali e sulla Linea 2 metropolitana di Napoli.