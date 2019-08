Scampia, a settembre in arrivo 50 milioni per la riqualificazione

L’annuncio dello stanziamento a settembre di 50 milioni di euro attraverso il Fondo sviluppo e coesione arriva dal ministro per il Sud Barbara Lezzi dopo l’incontro con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Scampia | “Ieri a Roma ho incontrato il sindaco Luigi De Magistris per approfondire alcuni dossier su Napoli e, in particolare, quello relativo a Scampia: un progetto di riqualificazione al quale entrambi teniamo molto. In particolare, ho confermato al sindaco la piena disponibilita’ a finanziare, dopo l’abbattimento delle vele, la rigenerazione di quell’area prevedendo lo stanziamento a settembre di 50 milioni di euro attraverso il Fondo sviluppo e coesione, di cui presiedo la cabina di regia. Il passaggio successivo prevedra’ il via libera da parte del Cipe, dopo di che tale finanziamento diventera’ effettivo. Anche in occasione dell’incontro di ieri ho registrato la piena disponibilita’ alla collaborazione da parte del sindaco De Magistris e la volonta’ di lavorare in sinergia per il bene della citta’”. Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

All’inizio del 2020 bandi e gare

“E’ un risultato importantissimo del territorio, della sinergia tra Comitato Vele e istituzioni cittadine e frutto del lavoro politico mio e del ministro Lezzi a cui devo dare atto di aver colto la rilevanza strategica nazionale del progetto Vele finanziando la seconda parte. – spiega il sindaco de Magistris – E’ un successo di Napoli che il ministro fa diventare un successo del Paese”. All’inizio del 2020 dovrebbero partire i bandi e le gare. “E’ una notizia straordinaria che segue il lavoro che con il ministro abbiamo portato avanti in queste settimane e che consente di finanziare la parte che mancava del progetto Restart Scampia vale a dire quella della rigenerazione urbana, della realizzazione di nuovi alloggi, di housing sociale, di asili, di aree verdi e attrezzature con cui riqualificare il quartiere” conclude il primo cittadino.