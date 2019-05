Salvini a Napoli, striscioni di protesta in tutta la città

Il ritorno di Matteo Salvini a Napoli viene scandito dalla presenza di molti striscioni appesi sui palazzi di tutta la città, che accoglie in maniera per nulla amichevole il ministro dell’Interno.

Salvini a Napoli | C’e’ quello ‘firmato’ metro’ Toledo alle 18, per indicare un appuntamento probabilmente dei centri sociali, che recita “Leghista terrone scuorno del meridione – Salvini via da Napoli”, e anche “Zorro intifada”. Il classico “Salvini Napoli non ti vuole”, appeso a un balcone. Poi “Salvini non sei il benvenuto p.s.: per la Digos, torno alle 20”. E pure “Salvini not today bac-ome” (ossia back home). Si prosegue con “Ieri secessione oggi autonomia differenziata”, “Salvini vattene”, “Salvini non sei il benvenuto” e “Salvini Napoli non ti vuole” nella piazza e nel liceo di sinistra. Tappezzano tutto il centro storico, da vico Montesanto fino a piazza del Gesu’. Ma sono anche a Capodimonte, Soccavo, Mugnano, Scampia, Materdei e Quarto.

Il vicepremier sarà in Prefettura alle 18.30

Sono gli striscioni di contestazione con i quali Napoli si prepara ad accogliere il ministro dell’Interno. Che alle 18,30 sara’ in Prefettura per un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nessuna manifestazione e’ stata annunciata ufficialmente in Questura, ma non si esclude che si tentera’, come in passate occasioni, un concentramento dei centri sociali a ridosso di piazza del Plebiscito. Su cui insiste la sede dell’ufficio di Governo.