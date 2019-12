Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli lancerà ad inizio 2020 una lista per le Regionali, con cui cercare di battere il centrodestra e il governatore De Luca.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, lancia la sfida al centrodestra a trazione leghista e al governatore Vincenzo De Luca in vista delle Regionali 2020. Con l’inizio dell’anno nuovo, il primo cittadino partenopeo (che non si candiderà per la carica di governatore) lancerà una lista per contrastare tali forze politiche:

“Dopo l’Epifania -dichiara de Magistris- presenteremo la lista e credo ci sarà anche l’indicazione di un candidato presidente. Ovviamente questo non vuol dire che andiamo da soli. Noi siamo pronti al confronto. In Campania bisogna sconfiggere un centrodestra a trazione leghista ma anche la continuità con De Luca”.

E a proposito di De Luca (con il quale ci sono state diverse polemiche in questo 2019, specialmente prima delle Universiadi), de Magistris si esprime così: “Se da questo punto di vista ci saranno ambiguità, andremo sicuramente da soli ma saremo insieme a tanta gente che troverà la nostra proposta più forte e più credibile e in grado di cambiare la Campania nell’interesse dei campani e dei nostri territori”.

Il sindaco ribadisce infine che “noi ci candideremo e siamo pronti a confrontarci con altri e nel caso a metterci insieme se si punta su candidature coerenti, credibili e in grado di raccontare i territori e non solo sé stessi e i partiti o gli schieramenti di appartenenza”.