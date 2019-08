Sciopero della fame, primi malori al presidio dei navigator della Campania

Il personale medico del 118 ha constatato in tutti gli scioperanti indici glicemici al limite e in uno dei navigator della Campania uno stato febbrile, consigliando l’interruzione della protesta.

Personale del 118 è stato chiamato a intervenire presso il presidio dei navigator della Campania, davanti Palazzo Santa Lucia, oggi al quinto giorno di sciopero della fame. Ad allertare il 118 sono stati altri navigator preoccupati per le condizioni di salute dei loro cinque compagni che stanno protestando con il digiuno.

