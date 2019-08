Luigi de Magistris: “Alleanza con M5S? A breve sciolgo le riserve sulle regionali”

De Magistris: “Incontri positivi con M5S: a breve sciolgo le riserve sulle regionali. Salvini a Castel Volturno? Arriverà con una moto d’acqua”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli: “Se oggi riusciamo ad impiegare tutte queste persone, è grazie alla sistemazione dei conti fatta dalla nostra amministrazione. Per noi 350 persone appaiono un esercito, ma in realtà non ci avviciniamo affatto ai numeri di una volta; nonostante questo, resta una bellissima notizia con posti di lavoro seri, e non corsi formativi. Siamo l’unica città italiana che non ha privatizzato i servizi essenziali.

Se qualcuno fa un errore viene allontanato immediatamente, e questo avverrà per chi ha preso i sediolini del San Paolo, identificato dalle nostre forze dell’ordine.

Trasporti? De Luca ha avuto 600 milioni per l’EAV, ma la situazione Circumvesuviana è critica. Noi, senza aver ricevuto nulla, stiamo cercando di mobilitare la Città per ricevere nuovi 20 treni. 12 treni dovrebbero chiudersi entro la fine dell’anno. Arriveremo a portare un treno ogni 4/5 minuti.

Una città che diventa internazionale come Napoli, non è più come una volta, in cui ad Agosto si svuota. Le aziende devono rendersi conto che la città, in estate, non deve fermarsi e diventare inefficiente. Spero ci sia un senso di appartenenza che garantisca un servizio sempre migliore.

CTP? Siamo in condizioni di poter chiudere una partita nettamente più complicata di ANM. Le riunioni non sono mai meno di 2/3 alla settimana. Mostra d’Oltremare? Si è assunta l’onere di gestire temporaneamente l’apertura e la gestione della piscina, in attesa della gara d’appalto.

Il progetto più immediato per i Quartieri è quello di una riqualificazione delle strade, garantendo efficienza soprattutto ai pedoni. M5S? Tanti incontri hanno dato progetti strategici per la città, raggiungendo risultati concreti.

Siamo in una fase in cui il dialogo politico ed i ragionamenti si fanno più fitti. Si stanno avvicinando delle scadenze importanti, come l’elezione del Presidente della Regione Campania. A Settembre farò una riflessione importante, perché credo ci siano le condizioni per creare qualcosa di molto interessante dal punto di vista politico. Salvini sarà a Castel Volturno il 15 agosto, probabilmente con una moto d’acqua della polizia”.