Movimento 5 Stelle: i pentastellati festeggeranno questa sera all’Arena Flegrea di Napoli i 10 anni di vita politica.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto l’Arena Flegrea di Napoli per festeggiare questa sera, sabato 12 ottobre, i suoi 10 anni di vita politica. La serata di Italia 5 Stelle partirà alle 19, con il saluto di apertura da parte di Luigi Di Maio (attuale ministro degli Esteri e capo politico dei pentastellati). A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà insieme lo stesso Di Maio e il premier Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi del presidente della Camera, Roberto Fico, e di Davide Casaleggio (presidente dell’associazione Rousseau e figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento insieme a Beppe Grillo).

La chiusura vedrà infine salire sul palco Beppe Grillo, per un intervento molto atteso dai fedelissimi del Movimento, prima forza politica in Parlamento e da un anno e mezzo al Governo, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico dopo il “ribaltone” della scorsa estate.

Italia 5 Stelle, defezioni eccellenti: mancheranno Di Battista, Paragone e le ex ministre Grillo e Lezzi

E proprio il passaggio dal governo “gialloverde” a quello “giallorosso” ha creato tensioni nel Movimento, a tal punto che stasera vi saranno assenze eccellenti. Come quelle di Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone (tra i più scettici in occasione della formazione dell’esecutivo col Partito Democratico, attaccato da entrambi a più riprese negli ultimi anni) e di Barbara Lezzi e Giulia Grillo (ex ministre per il Sud e della Salute, messe da parte dal nuovo Governo nonostante siano fedelissime pentastellate).

Forfait di cui si è detto molto dispiaciuto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Sono assolutamente dispiaciuto anche perché è giusto che la festa del Movimento 5 Stelle sia anche una festa di ragionamento politico, siamo in un percorso e il percorso va anche ragionato insieme ed evoluto“.