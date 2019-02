Immigrazione: dibattito sulla diversità come occasione di crescita economica e commerciale

Convegno, “Diritti dell’immigrazione, politica estera e commercio internazionale”. L’iniziativa nasce da un’idea di Cristine Scandroglio, mediatrice culturale esperta di internazionalizzazione, cooperazione e sviluppo tra paesi.

Si terrà venerdì 22 febbraio il convegno “Diritti dell’immigrazione, politica estera e commercio internazionale” organizzato dall’AGENZIA MOVING PEOPLE NAPOLI in collaborazione con Associazione HAMEF. A partire dalle 17.30, avvocati, politici, imprenditori e esperti in cooperazione internazionale si riuniranno nella Sala Nugnes in via Verdi 35 a Napoli per parlare di commercio ed emigrazione. Parteciperà all’evento Mattia Carlin, Membro del Consiglio direttivo Unione dei Consoli Onorari in Italia U.C.O.I.

È importante, infatti, ricordare che non ci sono solo tragedie dietro ai flussi migratori e che l’emigrato può essere visto come una possibilità di crescita per l’economia e gli scambi commerciali. L’iniziativa nasce da un’idea di Cristine Scandroglio, mediatrice culturale esperta di internazionalizzazione, cooperazione e sviluppo tra paesi che, insieme all’imprenditore campano Giuseppe Micale ha aperto l’agenzia MOVING PEOPLE a Fuorigrotta. L’ufficio nasce per soddisfare non solo le necessità legali dei migranti, ma fornisce soprattutto opportunità di internazionalizzazione per le imprese.

“Molto ci siamo dedicati all’apertura di nuovi sbocchi commerciali– dichiara Cristine – perché in Campania c’è ancora un’ottima industria manufatturiera che però non trova i giusti canali per poter essere valorizzata al meglio. Questa iniziativa nasce perché mi sono resa contro che c’è una discrasia su quello che è il mondo migrante inteso come internazionalizzazione quindi, l’emigrato come possibilità di cooperazione e conoscenza. Questo può succedere solo quando spegneremo i cellulari e incominceremo a guardare l’altro chiedendoci: ‘Che cosa ha lui che io non ho?’. Guardando la diversità come un’opportunità vengono fuori le possibilità”.

Un lavoro che va fatto in sinergia con le istituzioni, infatti, sarà presente anche Mattia Carlin, Membro del Consiglio direttivo Unione dei Consoli Onorari in Italia U.C.O.I. Durante il convegno interverrà, inoltre, Fato Diako, presidente dell’Associazione Hamef.

“Abbiamo colto questa possibilità – spiega Fatou – perché è un’occasione per mostrare veramente noi chi siamo. Se non si accetta la diversità, non arriveremo da nessuna parte. Da cinque anni ci occupiamo della tutela dei diritti dei migranti ma valorizzando il talento di ognuno. Oggi, nei centri di accoglienza ci sono delle grandi professionalità che non trovano espressione. Per poter valorizzare una persona, spesso basta ascoltarla. Nell’immaginario comune, noi stranieri siamo tutti uguali, ma non è così, ognuno è un mondo a sé con le proprie competenze”.

Dalla Bielorussia al continente Africano; l’Italia, in questo contesto, diventa il filo che unisce due mondi completamente diversi.