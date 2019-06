Emergenza rifiuti a Napoli, l’assessore Del Giudice: “Recuperate le ultime giacenze”

L’assessore all’Ambiente di Palazzo San Giacomo, Raffaele Del Giudice, ha riferito che l’emergenza rifiuti a Napoli è rientrata con il recupero degli ultimi cumuli.

Rifiuti a Napoli | “Questa notte Asia Napoli ha recuperato tutte le ultime giacenze di rifiuti che si erano accumulati, in alcune zone della città, in questi ultimi giorni, a causa di un fermo di una linea del Termovalorizzatore di Acerra e di contestuali e imprevedibili rallentamenti agli impianti STIR”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente del comune di Napoli, Raffaele Del Giudice.

Le parole di Del Giudice

“Un particolare ringraziamento voglio farlo agli uomini e le donne di Asia Napoli che, coordinati dal Management, hanno fatto, in queste ore, uno straordinario lavoro, ribadendo, ancora una volta, che a Napoli il problema non è certo la raccolta ma lo smaltimento e l’impiantistica. In queste ore l’Assessorato all’Ambiente, insieme ad Asia Napoli, sta potenziando anche gli interventi di sanificazione. Ringrazio particolarmente Napoli Servizi e gli LSU del Comune di Napoli per la collaborazione. Infine un ringraziamento alla Polizia locale che sta eseguendo multe e accertamenti in tutta la città ed in particolar modo nelle aree soggette a sversamenti abusivi che, molto spesso, provengono dai comuni della provincia di Napoli” conclude.