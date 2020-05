Elezioni regionali 2020: sarà la due giorni del 20-21 settembre il momento in cui si voterà in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

L’emergenza Coronavirus ha portato il mandato delle Giunte regionali a statuto ordinario in scadenza a una necessaria proroga. Negli ultimi giorni si erano susseguite le ipotesi sulla data per le elezioni regionali 2020, che a questo punto dovrebbero svolgersi domenica 20 e lunedì 21 settembre. In quei due giorni, i cittadini di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia torneranno alle urne.

La decisione è arrivata dopo che Governo e le Regioni “sono addivenuti ad un accordo” sullo svolgimento delle elezioni il 20-21 settembre, come detto dal sottosegretario agli Interni Achille Variati durante la seduta della Commissione Affari costituzionali della Camera, che sta esaminando il decreto sul rinvio delle elezioni in autunno.

Il capogruppo di Fi, Francesco Paolo Sisto, ha subito espresso la sua contrarietà. All’inizio della seduta della commissione Affari costituzionali della Camera, il presidente Giuseppe Brescia ha annunciato che la relatrice al decreto sul rinvio delle elezioni regionali in autunno, Anna Bilotti (M5S), ha ritirato l’emendamento che anticipava la finestra del voto dal 15 settembre all’1 settembre, emendamento teso a far svolgere il voto domenica 13 settembre e il ballottaggio il 27.