Elezioni Regionali 2020, in Campania si vota il 20 e 21 settembre

Vincenzo De Luca ha firmato l’accordo con le cinque Prefetture della Campania. Attivato l’Ufficio Elettorale Regionale. Le elezioni si svolgeranno il 20 e 21 settembre.

Il Presidente Vincenzo De Luca oggi ha firmato presso la Prefettura di Napoli, l’intesa quadro tra la Regione e le cinque Prefetture della Campania sull’organizzazione e l’attuazione delle consultazioni regionali del 2020. Le date delle elezioni sono state confermate per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Contestualmente è stato attivato l’Ufficio Elettorale Regionale, con sede al 5° piano del palazzo della Giunta regionale della Campania, sito a via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, Struttura di Missione preposta al coordinamento ed alla realizzazione delle attività legate al procedimento elettorale regionale.

L’Ufficio è aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali e fornisce, attraverso una struttura di front office, assistenza ed informazioni sulle fasi del procedimento elettorale di competenza della Regione e sui principali aspetti della consultazione elettorale.

Contatti dell’Ufficio Elettorale Regionale:

E-mail: ufficio.elettorale@regione.campania.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficioelettorale@pec.regione.campania.it

Call center: 0817965746 – 0817965747

Per offrire, inoltre, un quadro dettagliato di tutte le informazioni sul procedimento elettorale è da oggi on line il sito web elezioni2020.regione.campania.it, dove sarà possibile trovare i candidati, le istruzioni e la modulistica, la normativa di riferimento, le Faq e, a partire dalla chiusura dei seggi, i risultati in tempo reale.