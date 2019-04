Franco Roberti: il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha annunciato che l’ex procuratore nazionale antimafia (attuale assessore alla Sicurezza della Regione Campania) sarà capolista dem al Sud.

Si avvicinano le Elezioni Europee (in programma nella giornata di domenica 26 maggio) e i partiti italiani stanno stilando le liste elettorali. Nome di grande prestigio al Sud per il Partito Democratico: Franco Roberti.

A ufficializzare la candidatura dell’ex procuratore nazionale antimafia (attualmente assessore alla Sicurezza della Giunta regionale della Campania) è stato lo stesso segretario dem, Nicola Zingaretti: “La lotta alle mafie e alla criminalità organizzata -ha sottolineato Zingaretti in una nota- è una nostra priorità, e con Roberti nostro capolista nella circoscrizione Sud avrà una nuova forza anche in Europa. La scommessa della lista unitaria e aperta si sta sempre più concretizzando come occasione di incontro e di unione dell’Italia che crede nel cambiamento, nella necessità di ricostruire la fiducia e che vuole contare in Europa ”.

Franco Roberti capolista Pd al Sud per le Europee, De Luca: “Orgoglio per la Regione Campania”

“Ho accettato per spirito di servizio, con l’obiettivo, se sarò eletto, di continuare il lavoro per la cooperazione giudiziaria internazionale che avevo iniziato da procuratore nazionale antimafia. Conto di mettere a frutto la mia esperienza“. Queste le parole rilasciate all’Ansa da Franco Roberti, che sarà capolista del Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Questa scelta è stata applaudita dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Franco Roberti alla guida della lista del Partito democratico nel Mezzogiorno alle prossime elezioni europee -ha scritto su Facebook- è un motivo di grande orgoglio per tutti quanti noi, per la Regione Campania, dove è nostro assessore sui temi della legalità e della sicurezza. Avere una figura dello spessore di Roberti impegnata a Bruxelles proprio laddove si determinano le politiche per la sicurezza a livello continentale è un onore per Napoli, per la Campania e per l’Italia, e un elemento di grande utilità per i nostri territori”.