Elezioni amministrative: Gianluca Festa trionfa nel Capoluogo irpino. I risultati dei ballottaggi nei principali Comuni campani.

C’era grande curiosità per i risultati dei ballottaggi delle Elezioni amministrative, che hanno visto tornare alle urne gli abitanti di 17 Comuni della Campania (tre in provincia di Avellino, quattro in provincia di Caserta, cinque in provincia di Napoli e cinque in provincia di Salerno).

Ovviamente il risultato più atteso era quello di Avellino, dove si sfidavano Luca Cipriano (Partito Democratico) e Gianluca Festa (ex dem, sostenuto da lite civiche). Il successo è andato a quest’ultimo, che ha trionfato col 51,52% dei voti, mentre Cipriano si è fermato al 48,48%.

Il municipio di Bacoli torna a Josi Gerardo Della Ragione (62,78%), attivista di Freebacoli, già sindaco con il sostegno di M5S e Dema, che ha sconfitto l’avversario del centrodestra Nello Savoia (37,22%).

A Casoria, vince invece il candidato di centrosinistra Raffaele Bene (57,55%), che supera la resistenza dell’avversaria di centrodestra Angela Russo (42,45%). Da sottolineare anche quanto accaduto a Nola, storica roccaforte del centrodestra, dove il candidato del centrosinistra Gaetano Minieri (62,32%) batte nettamente Cinzia Trinchese (sostenuta da Lega e Forza Italia ma fermatasi al 37,68%).

Ad Aversa il candidato del Pd Alfonso Golia lascia a distanza col 61,12% lo sfidante della Lega Gianluca Golia (solo il 33,88% per lui). A Castel Volturno, la maxi coalizione del centrodestra porta alla vittoria Luigi Umberto Petrella (56,56%) contro il candidato delle civiche Nicola Oliva (43,44%). Gli elettori di Casal di Principe, invece, confermano il sindaco uscente Renato Natale (53,11%) contro lo sfidante Luigi Petrillo (46,89%).

Capaccio Paestum: il trionfo di Franco Alfieri

A Capaccio Paestum è Franco Alfieri, fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca, il nuovo primo cittadino, dopo aver battuto l’ex sindaco Italo Voza (53,58% contro il 46,62% delle preferenze). A Scafati, Cristoforo Salvati, candidato sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, si impone su Michele Russo (civiche dem). Pagani vede il trionfo di Alberico Gambino (Lega, Forza Italia e FdI) contro Salvatore Bottone (Pd). Il sindaco di Sarno è Giuseppe Canfora (Pd), che lascia a distanza lo sfidante Giuseppe Coccia (liste civiche).