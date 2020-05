DemA: cambio al vertice del movimento fondato da Luigi de Magistris. Carmine Piscopo (assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli) prende il posto di Enrico Panini. Torna Claudio de Magistris.

Importanti novità per DemA, il movimento fondato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Carmine Piscopo (assessore all’Urbanistica del comune di Napoli) è il nuovo responsabile nazionale. Piscopo succede ad Enrico Panini (vicesindaco nonché assessore al Bilancio e ai Trasporto pubblico del Capoluogo partenopeo).

A comunicarlo con una nota è lo stesso Luigi de Magistris: “ Enrico Panini lascia l’incarico di Segretario Nazionale del Movimento demA per dedicarsi a tempo pieno all’attività amministrativa della nostra città. E’ una scelta che guarda alla necessità di consolidare, in un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, la nostra azione politico-amministrativa. Rivolgo ad Enrico un grande ringraziamento per la dedizione profusa e il lavoro svolto in questi quasi due anni di mandato a supporto e per la crescita di demA. A Carmine Piscopo, che subentra alla guida del Movimento, vanno un sentito grazie per la sua disponibilità e gli auguri per un buon inizio e buon lavoro ”.

Durante l’ultima riunione di DemA, Luigi de Magistris ha proposto la nomina di tre persone per la segreteria politica che, insieme agli altri, lo coadiuveranno nelle sue funzioni. Entrano a far parte della squadra Ciro Amante, Claudio de Magistris (direttore artistico dell’Arena Flegrea e fratello del sindaco di Napoli, che torna dunque a fare politica attiva) e Annamaria Palmieri (assessora all’Istruzione del Comune di Napoli).

Per la segreteria cittadina è stato proposto, invece, il nome di Salvatore Meliota, già componente del Coordinamento Nazionale.