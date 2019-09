Vincenzo De Luca: intervenuto a Barba & Capelli su Radio CRC, il governatore della Campania è tornato sulla questione dei Navigator (ormai da due mesi in protesta).

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania. Tema sempre d’attualità è quello dei vincitori del concorso per Navigator, in protesta da quasi due mesi a causa della mancata assunzione: “Navigator? Uno dei tanti aspetti dell’ottusità politica -ha dichiarato il governatore della Campania- A fine settembre parte un altro concorso per assumere 6600 ragazzi nei centri per l’impiego. Non capisco perché i navigator non manifestino di fronte l’Anpal: cosa deve fare la Regione? Sono contrario al fatto che i navigator possano fare il doppio lavoro. Nessuno ci ha spiegato a cosa servano. I nostri centri dell’impiego hanno affermato di non aver bisogno di nessun aiuto. L’Anpal non ha concordato nulla con la Regione. Siamo in una Regione nella quale, se fai mezzo contratto di lavoro a tempo indeterminato, sei mesi dopo arrivano sotto la Regione chiedendo di essere assunti senza fare alcun concorso. La Regione non c’entra nulla, perché non ha bisogno di nulla. Quando l’Anpal ha fatto la selezione il patto era chiaro. Il mio sostegno ai navigator se vanno a fare battaglia ad Anpal. I navigator non potrebbero utilizzare la documentazione personale, perché non sono dipendenti pubblici. Basta emergenze, precari etc: che si facciano le cose concrete ”.

De Luca sulla Whirlpool: “Fare di tutto lo stabilimento di Napoli”

Altra questione di drammatica attualità è il destino dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che oggi hanno ancora una volta protestato dopo l’incontro al Mise: “Di Maio si è preso in giro da solo -attacca De Luca- Siamo nella stessa situazione di 10 mesi fa, si è fatto finta di non vedere i problemi. Abbiamo una società che ritiene che non ci siano più spazi di mercati. Credo si debba partire da qui: un gruppo di lavoro che valuti le condizioni di mercato. Dobbiamo fare di tutto per trattenere Whirlpool a Napoli. Siamo pronti a dare una mano, anche sotto il punto di vista finanziario, per dare dei vantaggi all’azienda. Oggi è obbligatorio fare questo lavoro: fare chiarezza sui conti. La Regione campania è pronta, ma c’è bisogno di un piano industriale, ancora assente ”.

De Luca sul San Paolo: “Stadio bellissimo”

Dopo le polemiche sugli spogliatoi del San Paolo, De Luca ha assistito ieri alla splendida vittoria del Calcio Napoli sul Liverpool nella prima partita di Champions League: “Ieri è stata una grande giornata di sport, con uno stadio bellissimo. E’ stato un evento sportivo di grande qualità. Abbiamo completato anche i lavori, sempre a spesa della Regione, per ristrutturare gli spogliatoi”.