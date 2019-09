Vincenzo De Luca: intervenuto a Barba & Capelli su Radio CRC, il governatore ha parlato del nuovo Governo e annunciato un concorso per 650 assunzioni nei centri per l’impiego.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Tanti i temi affrontati, partendo innanzitutto dal nuovo Governo M5S-Pd: “Io credo -ha dichiarato De Luca- che l’ipotesi autonomia differenziata sia definitivamente tramontata, almeno da come era vista nella prima ipotesi, ma bisogna sempre restare con gli occhi molto aperti.

Bisogna semplificare la vita dei cittadini ed evitare che l’Italia resti un paese impaludato. Io dal Conte bis mi aspetto una maggiore serenità per l’Italia. dopo la stagione della violenza delle offese e del linguaggio sgangherato, si apra la stagione della tranquillità. Mi aspetto meno chiacchiere, meno tweet, meno palle quotidiane. Più concretezza per i cittadini. Vorrei fossero sottolineate, un piano del lavoro per 200mila giovani del Sud. Secondo, un piano per la sicurezza urbana e abbiamo avuto un ministro dell’Interno che non ha fatto niente. Poi la giustizia, una vera riforma con una eliminazione del reato di abuso dell’atto d’ufficio. C’è una tale paura che nessuno firma più niente negli uffici amministrativi. Abbiamo avuto un grande risultato con i rapporti con l’Europa. Una grande svolta. Grazie a questo possiamo trattare condizioni più vantaggiose per l’Italia. Nessun entusiasmo per i quattro ministri campani. La Campania deve contare sulle proprie forze e con l’autorevolezza che deriva dai fatti. Se fai cose idiote, il consenso lo perdi. Se ti propongo un piano per il Sud e nessuno lo ascolta allora cambia poco ”.

De Luca torna poi sul Piano per il Lavoro della Regione Campania, anticipando un nuovo concorso per la fine di questo mese: “Abbiamo varato il nostro piano del lavoro. L’obiettivo -puntualizza il Governatore- è di far lavorare 10mila ragazzi della Campania. L’obiettivo è di mandare a lavorare entro novembre, i tre mila giovani che stanno partecipando al concorsone. A fine settembre un secondo concorso per 650 assunzioni al centro dell’impiego. A gennaio un secondo concorso nella speranza che altri Comuni chiedano aiuto alla Regione per altre assunzioni”.

Non può mancare poi un riferimento alla questione dei vincitori del concorso per Navigator, la cui protesta va avanti da circa un mese e mezzo: “Mi auguro che vadano a fare una vertenza nei confronti dell’Anpal -afferma ancora De Luca- La vertenza va fatta con Anpal non con la Regione Campania”. Sulla scuola: “In bocca al lupo ai docenti, ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi e le ragazze che iniziano la scuola. Sono decenni che non iniziamo un anno scolastico senza i soliti problemi, con le supplenze e i precari. Dobbiamo cominciare a lavorare per far crescere una coscienza civile e ambientale in tutti i luoghi di formazione. Confermiamo i 60 milioni di investimenti all’anno per garantire il trasporto scolastico gratuito, per le borse di studio, per il progetto Scuolaviva. Il capitolo scolastico è seguito con grandissima attenzione dalla regione Campania”.

Infine, una battuta anche sul tema Sanità: “Roberto Speranza (nuovo ministro, ndr) l’ho incontrato qualche giorno fa, il giorno stesso del giuramento, gli ho ricordato che è pendente la nostra richiesta per la revoca del commissariamento. Per quanto riguarda i problemi non cambia assolutamente nulla per me. Noi lavoriamo con l’obiettivo di chiudere 10 anni di commissariamento entro novembre altrimenti faremo la guerra nelle giuste sedi. Amici o non amici al governo -conclude De Luca- per la Campania non cambia assolutamente nulla”.