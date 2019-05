Vincenzo De Luca: il governatore attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini (che due giorni fa aveva detto “Liberiamo la Campania dai De Luca”).

Non si è fatta attendere la replica del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Ai cronisti che gli hanno chiesto di commentare le parole del leader della Lega, il quale nella iniziativa elettorale a Salerno di lunedì scorso aveva detto che “libereremo la Campania dai De Luca”, il governatore (che proprio oggi compie 70 anni) ha così replicato: “Dai ragazzi, Salvini? Ha bisogno di solidarietà. La cosa che mi scandalizza e mi indigna – attacca il governatore della Campania – è vedere questa immagine di circo equestre che continua a dare il governo italiano. La cosa che davvero sconvolge è che per esempio nella giornata avant’ieri Salvini è venuto in Campania, ha fatto credo 10 iniziative, 11 delle quali assolutamente inutili. Avrei preferito che fosse stato nelle stanze del ministero a lavorare per incrementare le dotazioni di forza pubblica e le iniziative anche di intelligence per contrastare la delinquenza organizzata”.

De Luca a Salvini: “Sta facendo opposizione a se stesso”