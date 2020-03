Coronavirus, la Regione Campania recluta infermieri e medici

La decisione presa al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di personale derivanti dalla diffusione del Coronavirus.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di personale derivanti dalla diffusione del Coronavirus, la Regione Campania, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge del 6 marzo 2020, ha fatto pervenire alle Asl, alle aziende ospedaliere e a quelle universitarie delle Campania una comunicazione nella quale viene richiesta una “ricognizione urgente di personale” per “far fronte alle esigenze straordinarie di personale” derivante dalla diffusione del Covid-19 per procedere “all’assunzione di personale” medico e infermieristico.

Alle aziende viene chiesto di far pervenire “ad horas una ricognizione delle graduatorie di concorso vigenti, dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso anche se non collocati nelle graduatorie, dei medici e degli infermieri in quiescenza da non oltre tre anni”.

Le discipline interessate sono: anestesia, infettivologia, pneumologia, farmacia, medicina interna, medicina d’emergenza, radiologia e cardiologia.