Contratto fra Trenitalia e Regione Campania: 37 nuovi treni in arrivo

Previsti con l’accordo circa 680 milioni di euro di investimenti, 37 nuovi treni e il rinnovo della flotta della regione Campania entro il 2025 con consegna del primo nuovo convoglio nel 2020.

Circa 680 milioni di euro di investimenti, 37 nuovi treni e rinnovo della flotta della regione Campania entro il 2025 con consegna del primo nuovo convoglio nel 2020. Sono questi i punti principali del contratto di servizio 2019-2033 firmato da regione Campania e Trenitalia (gruppo Fs Italiane). Con l’ampliamento del contratto (valido 10+5 anni) Trenitalia investirà 680 milioni di cui la maggior parte: 208,9 arriveranno dal gruppo Fs Italiane e 180 milioni dalla regione Campania. Saranno messi in servizio 37 nuovi treni “made in Italy”, fra cui i nuovissimi “Rock” e i convogli di Media Capacità.

Ulteriori 289,3 milioni di euro saranno investiti invece per: migliorare le attività industriali con investimenti sulla manutenzione ciclica dei treni (163,9 milioni); il rinnovamento e ampliamento degli impianti industriali del territorio (90 milioni); in sviluppo di nuove tecnologie (21,2 milioni); revamping tecnologico e restyling della flotta già esistente per 14,2 milioni.

Dei 37 treni “Rock” il primo arirverà nel 2020; gli altri 24 entro il 2024, mentre i 12 treni Media Capacità saranno gradualmente a disposizione dei pendolari entro il 2025. A questi si aggiungono 30 treni “Taf” oggetto di un ampio rinnovamento e portati alla nuova configurazione “Allegro”. I nuovi treni saranno dotati di telecamere di videosorveglianza, wi-fi a bordo, arredi di maggiore comfort, spazi porta bagagli, prese elettriche, e daranno un importante contributo alla sostenibilità ambientale (-30% consumi energetici e fino al 97% di riciclabilità dei materiali).

La nuova flotta consentirà di passare da un’età media della flotta di 32 anni a 11 nel 2025 e nel 2020 ci sarà un aumento di 400mila treni/km (unità di misura utilizzata per calcolare il volume del servizio ferroviario), arrivando così a toccare quota 10,5 milioni di treni/km annui.