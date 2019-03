Bloccato lo sfratto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Mostra

Lo sfratto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Mostra è stato bloccato: dopo le polemiche delle scorse settimane: “Hanno prevalso le buone ragioni, ma continueremo a vigilare per risolvere definitivamente la questione”.

Lo sfratto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Mostra è stato bloccato. Come riferisce una nota, “Finalmente è decaduta l’intimazione di sfartto dei Vigili del Fuoco da parte del Ente Mostra. Entro oggi dovrebbe uscire un OdG che sospende i precedenti atti.

Hanno prevalso le buone ragioni sostenute dai consiglieri territotriali e portate avanti poi giustamente dai Sindacati locali e nazionali, UIL CISL CGIL e da una Politica attenta ai problemi attraverso l’interpellanza parlamentare dell’ On.R.Topo”.

La comunicazione

“Respiriamo un poco – prosegue –, ma teniamo alta la vigilanza per fare in modo che la questione si risolva secondo le necessità del Territorio e non personali o di corpo. Un grazie a tutti e ai tanti Cittadini che ci sino stati vicini”, conclude la nota