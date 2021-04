Policlinico Vanvitelli: vaccino anti Covid 19 in auto per pazienti fragili non deambulanti

Policlinico Vanvitelli di Napoli: somministrazioni del vaccino in auto per pazienti fragili non deambulanti.

- Advertisement -

In linea con la campagna vaccinale regionale, continua la somministrazione anti-Covid per i pazienti fragili, in cura presso il Policlinico Vanvitelli di Napoli, che viene eseguita in auto (per pazienti non deambulanti).

Nei locali dell’Edificio 3 di Cappella Cangiani, dove è stato allestito il Centro Vaccinale, personale deputato accoglie i pazienti fragili (diabete, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, scompenso cardiaco, oncoematologici, pazienti con disabilità, fibrosi cistica e pazienti trapiantati) già in cura presso le Strutture del Policlinico.

Tra i destinatari della inoculazione anche pazienti affetti da Sclerosi multipla per i quali è stata studiata una assistenza particolare: la somministrazione del vaccino viene eseguita in auto.

“Una presa in carico capace di far sentire più tranquilla la persona seguita dal team del Policlinico che conosce, bene, lo storico clinico”, spiega il Dg Antonio Giordano.