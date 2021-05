Poker del Calcio Napoli. Spezia 1 Napoli 4. Osimhen protagonista assoluto

Primo tempo chiuso sul 3-0 con i gol di Zielinski e la doppietta di Osimhen. Nella ripresa prima il gol di Piccoli e poi la rete di Lozano chiudono la partita

- Advertisement -

Contro lo Spezia di Italiano il Calcio Napoli si gioca la prima delle quattro finali che potrebbero portare gli uomini di Gattuso in Champions. Vietato sbagliare dopo il pareggio col Cagliari.

Contro una delle squadre che meglio ha fatto parlare di sè in serie A, Gattuso preferisce Politano a Lozano mentre schiera Rrhamani al centro con Manolas per le indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic. Confermatissimo il centrocampo con Fabian Ruiz e Demme.

All’andata vinse lo Spezia con una valanga di occasioni sprecate dal Calcio Napoli.

Formazioni:

SPEZIA (4-3-3) Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde Agudelo, Gyasi. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.

Cronaca essenziale

Occasione per Osimhen all’11’: il tiro va fuori di pochissimo.

Vantaggio per il Calcio Napoli con Zielinski al 15’

Ottimo cross basso di Di Lorenzo per Zielinski che, solo, calcia benissimo e supera Provedel sul primo palo.

Raddoppio di Osimhen al 22’.

Lanciato a centrocampo, il nigeriano non ha rivali in velocità, si avvicina alla porta e calcia sicuro superando il portiere avversario. È il nono gol per Osimhen.

Ancora Osimhen per il 3-0 del Calcio Napoli.

Da Insigne per lo scattante Osimhen in area di rigore. Lasciato solo l’attaccante realizza con un forte tiro centrale il 3-0. È il decimo gol per Victor.

Primo tempo spettacolare per il Calcio Napoli con un Osimhen in gran spolvero contro la difesa alta dello Spezia. Al contrario della partita di andata il Calcio Napoli finalizza le occasione senza lasciare nessuna possibilità di risposta ai liguri. Quatttro tiri nello specchio per gli azzurri contro nessuno dello Spezia.

Al 49’ Provedel salva su Demme.

Ci prova Politano al 56’: il tiro finisce di poco alto.

Piccoli, entrato nella ripresa, accorcia le distanze 1-3

Nonostante una grande parata di Meret, l’attaccante riesce ad anticipare i difensori azzurri.

Al 68’ fuori Hysaj e Zielinski per Mario Rui e Mertens.

Buona la ripresa dello Spezia che riesce a manovrare come non era riuscita mai a fare nel primo tempo. Gattuso inviperito!

Al 75’ entra Lozano per Politano ed Elmas per Mertens infortunato alla caviglia. Solo 8 minuti in campo per il belga.

Il VAR convalida il gol di Lozano 4-1.

Solito scatto di Osimhen che molto generosamente serve Lozano che insacca. Anche per Lozano è il decimo gol. Irrati aveva annullato su segnalazione del guardalinee.

Esce Osimhen, man of the match, per Petagna all’83’. Due gol, un assist ed una ammonizione per il nigeriano.

Poker per il Calcio Napoli contro lo Spezia. Partita chiusa nel primo tempo con l’ottimo Osimhen che realizza una doppietta. Decimo centro sia per il nigeriano che per Lozano. Bene la coppia difensiva Rrhamani Manolas. Dopo questa vittora, a prescindere dai risultati degli avversari, il Napoli è nelle prime quattro posizioni utili per la Champions.