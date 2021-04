Plug esce il 15 aprile con il singolo “Monet” feat Lele Blade

Plug esce su tutte le piattaforme digitali con “Monet” feat Lele Blade. L’uscita è prevista per giovedì 15 aprile.

È tra i rapper più promettenti della scena campana. Ha solo 14 anni Plug, ma la musica è già una professione per lui, che da quando ne aveva nove suona il pianoforte e che lo scorso anno ha sostenuto l’esame di ammissione al liceo musicale Margherita di Savoia.

La produzione è di Poison Beatz, il missaggio di D4F0ur, ovvero Massimo e Valerio Jovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito e il master è firmato Massimo D’Andra.

«Nelle mie canzoni ci sono racconti di vita vera – spiega Plug –. I pezzi che canto li scrivo io e non scrivo di cose che non ho vissuto. La maggiore energia mi arriva dalla strada. Amo Napoli e amo gli incontri con la gente. Ogni incontro è una storia e ha la forza di trasmettere emozioni».

Con i suoi circa 20.000 followers su Instagram e circa mezzo milione di visualizzazione sul suo canale YouTube, dove c'è anche un video che ha superato il milione di visualizzazioni, Plug esce su tutte le piattaforme digitali con "Monet" feat Lele Blade, tra i più affermati della scena rap, di recente certificato disco d'oro con i singoli "Loco" e "Fuego". Il singolo, sulla rampa di lancio giovedì 15 aprile, a mezzanotte, vanta altre collaborazioni importanti, oltre a quella di Lele Blade. Etichetta: Planet Records. Venerdì 16 aprile, alle 14, sul canale YouTube sarà pubblicato il video di "Monet".

“Monet” è un brano rap, fresco e diretto, che racconta la caparbietà di un ragazzo che lotta per realizzare i sogni che sa di poter raggiungere, consapevole che anche se il percorso può essere difficile e non compreso da molti, il risultato finale sarà un opera d’arte sbalorditiva, come un quadro di Monet.