Pizzicato Verlag Helvetia e la diffusione di musica inedita e dimenticata

Ancora una volta Olga Laudomia, eccellente organista, si adopera per la diffusione e la conservazione di musiche e musicisti inediti e/o dimenticati, contribuendo fattivamente allo sviluppo della cultura musicale dimenticata.

Torna a far parlare di sé la musicologa e organista Olga Laudomia, che attraverso il suo ruolo di Executive editor, offre un prezioso lavoro di riscoperta e diffusione di quella che fu la grande scuola Barocca Napoletana, contribuendo alla conoscenza di numerose partiture dimenticate o cadute completamente nell’oblio, per negligenza o “disattenzione” verso un patrimonio immenso, unico e prezioso. Ma dove sono costudii tali innumerevoli segreti così nascosti dall’attenzione e dalla riscoperta di questo immenso patrimonio musicale?

Senza dubbio bisogna partire dalle Biblioteche musicali come quelle del Conservatorio di S. Pietro a Majella o dei Girolamini, che custodiscono tesori di inestimabile, anche se talvolta si ricorre a privati che contribuiscono a tale preziosa conoscenza. Questa suggestiva e “nascosta” Napoli inedita è un progetto di Pizzicato Verlag Helvetia che si pone l’obiettivo di portare alla luce e rendere popolari proprio queste pagine ancora sconosciute di numerosi compositori che, con il loro prezioso lavoro, hanno contribuito alla nascita, allo sviluppo e al mantenimento della Scuola Barocca Napoletana.

La collana che reca il titolo di “Unpublished Naples” si prefigge lo scopo di riportare in auge composizioni che spaziano dal XVI secolo fino al secolo scorso, passando per artisti come Mercadante, che ha composto più di 60 opere che non vengono mai proposte, Falconieri, Longo, Serrao etc. etc. Responsabile del progetto è il maestro Francesco Gorio, docente di chitarra classica al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova. Pertanto l’attività degli editori iniziata nell’anno 2021 con la pubblicazione di ben 25 composizioni inedite, è destinata a continuare e ad ampliarsi sempre più, negli anni futuri.

Questa nuova “Napoli inedita” che fa capo alla Musica dalle Biblioteche Napoletane, promuove e diffonde una nuova serie di brani a cura della Pizzicato Verlag Helvetia di Zurigo.

Direttori esecutivi: Francesco Gorio, Olga Laudonia

Andrea Falconieri, Libro primo di villanelle (1616)

Edizione critica di Concetta Pellegrino, PHV 1880.